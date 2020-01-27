У Фінляндії почався масштабний страйк у сфері лісової промисловості

Близько 9 тисяч робітників фінських паперових фабрик 27 січня розпочали тритижневий страйк після того, як переговори щодо оплати праці провалилися.

Про це йдеться в заяві їхньої профспілки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ще 6 тисяч працівників на пилорамах, фанерних заводах та інших заводах лісової промисловості також розпочали страйк у понеділок, що призвело до загального перебою в роботі близько 15 тисяч працівників.

Роботодавці пообіцяли відреагувати на дії робітників на десятках заводів з 10 лютого, якщо до цього часу не буде досягнуто домовленості, що ще більше паралізує фінську лісову промисловість - головне джерело доходів від експорту.

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Наступний раунд переговорів запланований на вівторок. Хоча профспілки прагнуть підвищення зарплати та зменшення кількості робочих годин, роботодавці стверджували, що робоча сила вже й так надто дорога в порівнянні з країнами, такими як Швеція та Німеччина.

У Фінляндії в останні місяці сталася хвиля трудових конфліктів через питання оплати праці та робочого часу, що спричинило у грудні відставку колишнього прем'єр-міністра Антті Рінне через страйк працівників пошти.

Рінне замінила Санна Марін, перша у країні жінка-прем'єр, і в 34 роки - наймолодша у світі прем'єр-міністр.

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