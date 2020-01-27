В Финляндии началась масштабная забастовка в сфере лесной промышленности

Около 9 тысяч рабочих финских бумажных фабрик 27 января начали трехнедельную забастовку после того, как переговоры по оплате труда провалились.

Об этом говорится в заявлении их профсоюза, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Еще 6 тысяч рабочих на пилорамах, фанерных заводах и других заводах лесной промышленности также начали забастовку в понедельник, что привело к общему перебою в работе около 15 тысяч работников.

Работодатели пообещали отреагировать на действия рабочих на десятках заводов с 10 февраля, если к этому времени не будет достигнута договоренность, что еще больше парализует финскую лесную промышленность - главный источник доходов от экспорта.

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Следующий раунд переговоров запланирован на вторник. Хотя профсоюзы хотят повышения зарплаты и сокращения рабочих часов, работодатели утверждали, что рабочая сила и так слишком дорогая по сравнению с такими странами, как Швеция и Германия.

В Финляндии в последние месяцы произошла волна трудовых конфликтов из-за вопроса оплаты труда и рабочего времени, что повлекло в декабре отставку бывшего премьер-министра Антти Ринне из-за забастовки работников почты.

Ринне заменила Санна Марин, первая в стране женщина-премьер, и в 34 года - самая молодая в мире глава правительства.

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