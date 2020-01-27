Землетрус в Туреччині: загиблих вже 41

Землетрус в Туреччині, наслідки якого країна ліквідовувала протягом вихідних, забрав життя 41 людин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державну турецьку агенцію Anadolu.

Землетрус магнітудою 6,8 сколихнув східну провінцію Елязиг в п’ятницю ввечері. Поштовхи відчули також у сусідніх країнах, включаючи Сирію та Грузію. В регіоні відчувалося понад 700 повторних поштовхів, дев'ять - вище магнітуди 4,0.

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Останнє тіло витягли з-під завалів у понеділок, повідомив Мехмет Гуллуоглу, керівник Управління з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

Рятувальникам вдалося витягти з-під уламків 45 осіб. Вони працювали всю ніч у п’ятницю та в суботу при мінусових температурах - використовували руки, дрилі та копачі, щоб врятувати людей з-під завалів.

З 1 607 постраждалих більшість вже виписали з лікарень.

У регіоні тривають рятувальні роботи. У них задіяно понад 3800 осіб, сотні транспортних засобів та 22 службові собаки.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв: тим, хто втратив своє житло, зведуть будинки зі сталевим каркасом.