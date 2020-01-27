В Афганистане разбился военный самолет США, подтвердили источники

Разбившийся в понедельник в Афганистане самолет принадлежит армии США.

Об этом стало известно агентству Reuters от анонимных источников в американской администрации, сообщает "Европейская правда".

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что это был небольшой военный самолет. Пока нет никаких признаков того, что самолет был сбит в результате действий противника, отметили источники.

Один из чиновников сказал, что в самолете находилось по меньшей мере 10 человек. Пентагон пока не обнародовал официальное заявление о катастрофе.

В то же время телеканал Fox News со ссылкой на военный источник сообщил, что на борту было до 5 человек. Информации о том, кто выжил - нет.

Самолет модели Bombardier E-11A разбился и загорелся в понедельник на территории, подконтрольной "Талибану", в 130 километрах от Кабула.

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Местные афганские чиновники сначала заявили, что это пассажирский самолет, принадлежащий афганской авиакомпании Ariana. Однако авиакомпания это опровергла, а авиационный орган Афганистана объявил, что ни один гражданский самолет не разбился.

Впоследствии "Талибан" заявил, что он сбил американский самолет, и весь персонал на борту погиб. В то же время есть и другое объяснение талибов, что самолет просто разбился.

Представитель центрального командования США Бет Риордан отказалась комментировать заявление талибов. Ранее она сообщила, что армия США расследует сообщение о катастрофе самолета.