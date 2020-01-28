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Новий посол України вручив копії вірчих грамот у МЗС Хорватії

Вівторок, 28 січня 2020, 08:23

Новий посол України в Хорватії Василь Кирилич вручив копії вірчих грамот у Міністерстві закордонних справ країни перебування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кирилич написав в Twitter.

"Хорватія - сильний партнер України. Бо ніхто глибше, ніж Хорватія та Україна, у новітній історії не знає ціну незалежності, що вимірюється втратою тисяч людських життів", - написав посол.

Президент України Володимир Зеленський призначив Кирилича послом в Хорватії 24 грудня.

До свого призначення він був керівником консульського управління забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України.

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