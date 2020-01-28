Новий посол України вручив копії вірчих грамот у МЗС Хорватії
Новий посол України в Хорватії Василь Кирилич вручив копії вірчих грамот у Міністерстві закордонних справ країни перебування.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Кирилич написав в Twitter.
"Хорватія - сильний партнер України. Бо ніхто глибше, ніж Хорватія та Україна, у новітній історії не знає ціну незалежності, що вимірюється втратою тисяч людських життів", - написав посол.
Перший день місії у Хорватії - це вручення копій вірчих грамот в @MVEP_hr. Хорватія - сильний партнер України. Бо ніхто глибше, ніж Хорватія та Україна, у новітній історії не знає ціну незалежності, що вимірюється втратою тисяч людських життів. pic.twitter.com/530CZHrbs8— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 27, 2020
Президент України Володимир Зеленський призначив Кирилича послом в Хорватії 24 грудня.
До свого призначення він був керівником консульського управління забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України.