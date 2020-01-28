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Новый посол Украины вручил копии верительных грамот в МИД Хорватии

Вторник, 28 января 2020, 08:23

Новый посол Украины в Хорватии Василий Кирилич вручил копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кирилич написал в Twitter.

"Хорватия - сильный партнер Украины. Потому что никто глубже, чем Хорватия и Украина, в новейшей истории не знает цену независимости, которая измеряется потерей тысяч человеческих жизней", - написал посол.

Президент Украины Владимир Зеленский назначили Кирилича послом в Хорватии 24 декабря.

До своего назначения он был руководителем консульского управления обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины.

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