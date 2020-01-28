Новый посол Украины вручил копии верительных грамот в МИД Хорватии

Новый посол Украины в Хорватии Василий Кирилич вручил копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кирилич написал в Twitter.

"Хорватия - сильный партнер Украины. Потому что никто глубже, чем Хорватия и Украина, в новейшей истории не знает цену независимости, которая измеряется потерей тысяч человеческих жизней", - написал посол.

Перший день місії у Хорватії - це вручення копій вірчих грамот в @MVEP_hr. Хорватія - сильний партнер України. Бо ніхто глибше, ніж Хорватія та Україна, у новітній історії не знає ціну незалежності, що вимірюється втратою тисяч людських життів. pic.twitter.com/530CZHrbs8 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 27, 2020

Президент Украины Владимир Зеленский назначили Кирилича послом в Хорватии 24 декабря.

До своего назначения он был руководителем консульского управления обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины.