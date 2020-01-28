Меркель у березні хоче домовитися про переговори щодо членства в ЄС балканських країн

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підштовхує Європейський Союз розпочати переговори про членство Албанії та Північної Македонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на EUobserver.

"Перш за все, ми хочемо досягти домовленості на наступній Європейській раді в березні, щоб розпочати переговори про приєднання з Албанією, а також із Північною Македонією", - сказала вона журналістам у Берліні.

Надії Албанії та Північної Македонії почати переговори про членство в ЄС минулого року були заблоковані президентом Франції Еммануелем Макроном , коли він попросив реформувати процес прийому країн в Євросоюз, що викликало глибоке розчарування в обох балканських країнах.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель минулого тижня заявив, що найближчим часом блок проведе інтенсивні дискусії про те, як слід управляти майбутнім розширенням.