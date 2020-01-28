Меркель в марте хочет договориться о переговорах относительно членства в ЕС балканских стран

Канцлер Германии Ангела Меркель подталкивает Европейский Союз начать переговоры о членстве Албании и Северной Македонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

"Прежде всего, мы хотим достичь договоренности на следующей Европейском совете в марте, чтобы начать переговоры о присоединении с Албанией, а также с Северной Македонией", - сказала она журналистам в Берлине.

Надежды Албании и Северной Македонии начать переговоры о членстве в ЕС в прошлом году были заблокированы президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда он попросил реформировать процесс приема стран в Евросоюз, что вызвало глубокое разочарование в обоих балканских странах.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель на прошлой неделе заявил, что в ближайшее время блок проведет интенсивные дискуссии о том, как следует управлять будущим расширением.