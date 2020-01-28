Поставки газа в Венгрию через "Турецкий поток" могут начаться через два года

Поставки российского газа в Венгрию по трубопроводу TurkStream ("Турецкий поток") могут начаться в конце 2021 или в начале 2022 года.

Об этом 27 января заявил государственный секретарь по вопросам энергетики Министерства инноваций и технологий Петер Кадерьяк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Budapest Business Journal.

Газопровод TurkStream начинается на российском побережье в Анапе, затем проходит более 930 километров по дну Черного моря и выходит на турецком побережье в районе города Кыйикей, обходя Украину.

В октябре прошлого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Венгрия до конца этого месяца начнет процедуру для заключения контракта на газовые мощности по трубопроводу "Турецкий поток" с 2021 года.

Он добавил, что Венгрия может получать ежегодно 10 млрд кубометров газа через сербскую границу.

Строительство TurkStream общей мощностью 31,5 млрд кубометров началось в мае 2017 года.

Первая очередь, которую открыли 8 января, будет поставлять 15,75 млрд кубометров российского газа на турецкий рынок, вторая - через Турцию обеспечивать российским газом Болгарию, Сербию и Венгрию.

С 1 января Болгария начала получать российский газ через TurkStream, а не через Украину, как раньше.

До конца мая 2020 года планируется построить 308-километровый участок газопровода от болгарского села Польски-Сеновец к границе Сербии.