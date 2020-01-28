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На італійському каналі Україну назвали "мала Росія", посольство вимагає виправлення

Вівторок, 28 січня 2020, 11:13

Посольство України в Італії вимагає від італійського громадського мовника RAI "відкоригувати" свої дії у зв'язку з висловлюваннями ведучого шоу "L'Eredita", який заявив, що "мала Росія - друга назва України".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У зв’язку із некоректним й навіть образливим висловлюванням ведучого італійського шоу "L'Eredita" на телеканалі RAI (26 січня), що "мала Росія – це друга назва України", до керівництва телерадіокомпанії було негайно доведено тверду позицію посольства щодо необхідності відкоригувати такі дії", - зазначили дипломати на сторінці у Facebook.

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"З огляду на те, що до цього часу від каналу RAI не було отримано жодної відповіді, прийнято рішення надати таким дипломатичним крокам публічності й викласти лист на офіційній сторінці посольства", - йдеться у заяві.

В оприлюдненому тексті листа посол Євген Перелигін пояснив походження терміну "Малоросія" і образливість його застосування стосовно України, яка бореться з російською агресією.

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Італія
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