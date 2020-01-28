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На итальянском канале Украину назвали "малая Россия", посольство требует исправления

Вторник, 28 января 2020, 11:13

Посольство Украины в Италии требует от итальянского общественного вещателя RAI "откорректировать" свои действия в связи с высказываниями ведущего шоу "L'Eredita", который заявил, что "малая Россия - второе название Украина".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу L'Eredita на телеканале RAI (26 января), что "малая Россия - это второе название Украины", до ведома руководства телерадиокомпании была немедленно доведена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия ", - отметили дипломаты на странице в Facebook.

"Учитывая то, что до сих пор от канала RAI не было получено никакого ответа, принято решение сделать такие дипломатические шаги публичными и выложить письмо на официальной странице посольства", - говорится в заявлении.

В обнародованном тексте письма посол Евгений Перелыгин объяснил происхождение термина "Малороссия" и оскорбительность его применения по отношению к Украине, которая борется с российской агрессией.

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