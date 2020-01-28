Чоловік в Німеччині заразився коронавірусом від китаянки на робочому семінарі

Житель Німеччини заразився коронавірусом на робочому семінарі від громадянки Китаю, яка приїхала у відрядження.

Про це розповів представник міністерства охорони здоров'я федеральної землі Баварія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Китаянка приїхала на семінар в штаб-квартиру компанії Webasto в Стокдорфі, неподалік від Мюнхена. Вона перебувала в Німеччині з 19 по 23 січня.

23 січня жінка полетіла назад до Китаю і вже по дорозі назад почувала себе погано, а по прильоту у неї підтвердили коронавірус. Після цього китайська сторона повідомила німецькій фірмі про інцидент.

На семінарі були присутні близько 40 осіб, але симптоми були виявлені тільки у 33-річного чоловіка. Зараз він перебуває під медичним наглядом в ізольованій палаті в одній із клінік Мюнхена.

Міністр охорони здоров'я Баварії Мелані Гумл у вівторок охарактеризувала його стан як "задовільний".

Компанія Webasto заявила про припинення відряджень в Китай, співробітників також попросили відкласти зустрічі з відвідувачами з-за кордону в Стокдорфі.

Нагадаємо, кількість летальних випадків, викликаних новим коронавірусом, перевищила 100. На провінцію Хубей, де розташоване місто Ухань, припадає 76 смертей. У Китаї число підтверджених випадків зараження перевищило 2700.