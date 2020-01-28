Мужчина в Германии заразился коронавирусом от китаянки на рабочем семинаре
Житель Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от гражданки Китая, которая приехала в командировку.
Об этом рассказал представитель министерства здравоохранения федеральной земли Бавария, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
Китаянка приехала на семинар в штаб-квартиру компании Webasto в Стокдорфе, недалеко от Мюнхена. Она находилась в Германии с 19 по 23 января.
23 января женщина полетела обратно в Китай и уже на обратном пути почувствовала себя плохо, а по прилету в нее подтвердили коронавирус. После этого китайская сторона сообщила немецкой фирме об инциденте.
На семинаре присутствовало около 40 человек, но симптомы были обнаружены только у 33-летнего мужчины. Сейчас он находится под контролем в изолированной палате.
Компания Webasto заявила о прекращении командировок в Китай, сотрудников также попросили отложить встречи с посетителями из-за рубежа в Стокдорфе.
Напомним, количество летальных случаев, вызванных новым коронавирусом, превысило 100. На провинцию Хубэй, где расположен город Ухань, приходится 76 смертей. В Китае число подтвержденных случаев заражения превысило 2700.