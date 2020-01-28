У Литві штрафуватимуть за роздачу безкоштовних пластикових пакетів

Сейм Литви у вівторок на позачерговій сесії встановив адміністративну відповідальність за безкоштовні великі пластикові пакети в місцях продажу товарів або продуктів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Зміни в закони Про охорону навколишнього середовища і Кодексу про адміністративні правопорушення Сейм прийняв одноголосно.

Торговців, які безкоштовно пропонують пластикові пакети для покупок, каратимуть штрафами в розмірі 1-3 тис. євро, а за повторне порушення-до 5 тис. євро.

Виняток стосуватиметься тільки дуже легких пакетів - товщиною стінки до 15 мікронів, які використовуються для нефасованих продуктів.

За даними Литовської асоціації торгових підприємств, в останні роки використання дуже легких і легких пакетів в країні скорочується. У 2017 рік на одного жителя припало 226 дуже легких і 34 легких пакети, а в 2014 році – 260 і 39 відповідно.