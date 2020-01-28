В Литве будут штрафовать за раздачу бесплатных пластиковых пакетов

Сейм Литвы во вторник на внеочередной сессии установил административную ответственность за бесплатные большие пластиковые пакеты в местах продажи товаров или продуктов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Изменения в законы "Об охране окружающей среды" и Кодекса об административных правонарушениях Сейм принял единогласно.

Торговцев, которые бесплатно предлагают пластиковые пакеты для покупок, будут наказывать штрафами в размере 1-3 тыс. евро, а за повторное нарушение - до 5 тыс. евро.

Исключение будет касаться только очень легких пакетов - толщиной стенки до 15 микрон, которые используются для нефасованных продуктов.

По данным Литовской ассоциации торговых предприятий, в последние годы использование очень легких и легких пакетов в стране сокращается. В 2017 год на одного жителя пришлось 226 сверхлегких и 34 легких пакета, а в 2014 году - 260 и 39 соответственно.