Китай обурила карикатура про коронавірус у данському виданні

Китай зажадав вибачень від данської газети, яка обурила мусульман всього світу, опублікувавши карикатури на пророка Мухаммеда в 2005 році, за карикатуру на новий коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Головний редактор видання Jyllands-Posten Якоб Найбро заявив, що карикатура, на якій зображений китайський прапор з чимось схожим на віруси замість звичайних зірок, не задумувалась для висміювання Китаю.

Китайське посольство в Копенгагені висловило своє "сильне обурення" і заявило, що карикатура є образою Китаю. Дипломати наголосили, що зображення "перетнуло нижню межу цивілізованого суспільства і етичну межу свободи слова".

Найбро сказав, що його газета "не може вибачитися за те, що ми не вважаємо неправильним".

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що свобода вираження думок у Данії включає карикатури.

Китай підтвердив понад 4500 випадків захворювання новим вірусом, в результаті чого загинуло понад 100 осіб.

У вересні 2005 року видання Jyllands-Posten опублікувало 12 карикатур на пророка Мухаммеда. Це викликало широке обурення серед мусульман, які, як правило, вважають, що будь-яке зображення Мухаммеда є богохульним, і викликало бурхливі протести.

Антиданські демонстрації пройшли в переважно мусульманських країнах, деякі з яких призвели до нападів на данські та інші західні посольства.