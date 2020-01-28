Китай возмутила карикатура о коронавирусе в датском издании

Китай потребовал извинений от датской газеты, которая возмутила мусульман всего мира, опубликовав карикатуры на пророка Мухаммеда в 2005 году, за карикатуру на тему нового коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Главный редактор издания Jyllands-Posten Якоб Найбро заявил, что карикатура, на которой изображен китайский флаг с чем-то похожим на вирусы вместо обычных звезд, не задумывалась ради высмеивания КНР.

Китайское посольство в Копенгагене выразило свое "сильное возмущение" и заявило, что карикатура является оскорблением Китая. Дипломаты отметили, что изображение "перешло нижнюю черту цивилизованного общества и этическую границу свободы слова".

Найбро сказал, что его газета "не может извиниться за то, что мы не считаем неправильным".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что свобода выражения мнений в Дании включает и карикатуры.

Китай подтвердил более 4500 случаев заболевания новым вирусом, в результате чего погибло более 100 человек.

В сентябре 2005 года издание Jyllands-Posten опубликовало 12 карикатур на пророка Мухаммеда. Это вызвало возмущение среди мусульман, которые, как правило, считают, что любое изображение Мухаммеда является богохульным, и вызвало бурные протесты.

Антидатские демонстрации прошли в основном в мусульманских странах, некоторые из них привели к нападениям на датские и другие западные посольства.