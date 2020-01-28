ЄС виділить 26 млн євро сільському господарству і малому фермерству України

Україна та Єврокомісія підписали угоду, в рамках якої ЄС виділить 26 млн євро для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", угоду підписали в Брюсселі на полях 6-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Мета угоди – залучити допомогу ЄС для розвитку більш інклюзивного та конкурентоспроможного аграрного сектору України, з орієнтацією на зростання і сталий розвиток малих і середніх фермерських господарств, а також малих і середніх підприємств.

Загальний внесок ЄС в рамках угоди складає 26 млн євро. Кошти спрямують на підтримку земельної реформи шляхом об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру речових прав, реформи установ та системи землекористування.

Крім того, кошти повинні піти на проведення інституційних та галузевих реформ у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій, а також на зміцнення цільових ланцюгів вартості в сільському господарстві та забезпечення доступу малих фермерських господарств до фінансування шляхом запровадження грантових програм.

Від українського уряду угоду підписав віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, від Європейської комісії – комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.