Тофан підтвердив, що Молдова має намір ввести візи для росіян та білорусів

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан підтвердив, що країна має намір приєднатися до візової політики Європейського Союзу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Приєднання до візової політики ЄС означатиме запровадження візового режиму для громадян низки країн, зокрема Росії, Білорусі та Китаю. Василе Тофан підкреслив, що цей крок продиктований зобов’язаннями країни в рамках європейської інтеграції.

"Я не готовий назвати конкретну дату. Якщо норми Європейського Союзу є обов’язковими, то ми маємо ухвалити рішення, яке допоможе просунутися в процесі вступу до ЄС", – заявив Тофан.

Гармонізація візової політики зі стандартами Шенгенської зони є однією з умов у процесі інтеграції та переговорів про вступ Молдови до Європейського Союзу.

Нагадаємо, ЄС у дорожніх картах визнав, що Молдова обігнала Україну на шляху вступу.

Також голова євроінтеграційного комітету парламенту Молдови Адріан Балуцел заявив, що Молдова не вважає процес вступу до ЄС перегонами з Україною і сподівається, що обидві держави успішно стануть частиною Євросоюзу.