Трамп хоче заборонити наступникам змінювати вигляд Овального кабінету

Американський президент Дональд Трамп підписав указ, який, за його словами, не дозволить майбутнім президентам вносити певні зміни в Овальний кабінет Білого дому.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Трамп кардинально змінив зовнішній вигляд офіційного кабінету президента під час свого другого терміну, зокрема, додавши до інтер’єру чимало золотих елементів.

"Ми робимо його національним пам’ятником, і нікому не буде дозволено до нього торкатися, руйнувати його чи зносити через дурість, щоб побудувати щось трохи іншої форми", – заявив він.

Указ, який Трамп підписав у четвер, 5 листопада, проголошує Овальний кабінет національним пам’ятником, разом із деякими сусідніми приміщеннями.

У документі також зазначено, що він не "обмежує повноваження президента щодо переобладнання пам’ятки, вибору меблів або внесення звичайних експлуатаційних та безпекових змін, які суттєво не порушують історичну структуру чи архітектурний характер пам’ятки".

"Нам подобається Овальний кабінет, і він є символом, як і сам Білий дім. Це символ нашої країни та величі нашої країни", – сказав Трамп.

Він також зазначив, що світові лідери, які відвідували його протягом останніх місяців, схвально відгукувалися про його зміни в оформленні приміщення.

Трамп додав, що цей указ "унеможливить для будь-кого коли-небудь зруйнувати цей неймовірний простір". Указ Трампа передбачає, що Овальний кабінет має обслуговуватися Службою національних парків "таким чином, щоб захистити його історичний характер, архітектурну цілісність та зв’язок із президентською посадою".

Що прикметно, цей указ з’явився через кілька місяців після того, як Трамп зніс усе Східне крило Білого дому в рамках проєкту побудови бального залу.

Наразі американські президенти мають право вносити певні зміни до Білого дому, але великі проєкти вимагають дозволу Конгресу. Уся будівля вже визначена як Національна історична пам’ятка, що має на меті запобігти раптовим змінам у будівлі.

Як президент, Трамп має повноваження створювати національні пам’ятки, які за своїм статусом подібні до національних парків.

Нагадаємо, у серпні Федеральний апеляційний суд США зобов’язав адміністрацію Трампа зупинити будівництво бального залу в Білому домі вартістю $400 млн.

Вартість бальної зали постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа у $400 млн. Спочатку Трамп заявляв, що проєкт "не заважатиме нинішній будівлі", а потім зніс усе східне крило.