США досі не надали Україні деталей щодо розподілу $400 млн військової допомоги

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік заявив, що Київ досі не отримав від США інформації щодо того, на які потреби Пентагон спрямує $400 млн, передбачених для України в межах програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Його слова передає Суспільне, пише "Європейська правда".

Сєнік заявив, що Україна повторно намагалася з'ясувати ситуацію в американських представників у Вісбадені та Міноборони США, однак відповіді не отримала.

"У нас немає підтвердження від американської сторони та від НАТО – зокрема, від NSATU у Вісбадені – щодо того, де знаходяться кошти, які контракти вже підписані або будуть підписані й на що саме ці кошти будуть спрямовані. Тобто, по суті, немає жодної інформації про те, що відбувається", – поділився тимчасовий повірений.

За його словами, Україна очікує від США на інформацію щодо розподілу коштів та переліку контрактів.

Сєнік зазначив, що фінансування може покрити низку критичних потреб української армії, зокрема закупівлю боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення та підтримку експлуатації винищувачів F-16.

"Це значна сума. Ми дуже хотіли б отримати відповіді на наші запитання і розуміння того, коли і на що саме будуть використані ці кошти. Це надзвичайно важливо", – додав він.

Нагадаємо, 30 вересня Пентагон законтрактував майже всі $400 млн допомоги, виділених Конгресом для України, – за день до закінчення фінансового року.

Минулого місяця США погрожували зупинити поставки в рамках програми PURL у відповідь на українські удари по російській енергетичній інфраструктурі. Ця погроза не була реалізована, і програма продовжила діяти, зазначили джерела.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що все ще очікує затвердження міністром оборони США Пітом Гегсетом передачі додаткових перехоплювачів.

За його словами, цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.