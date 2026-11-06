У Бельгії схвалили закон, що дозволить проводити обшуки у підозрюваних нелегалів

Вранці 6 листопада парламент Бельгії ухвалив закон, який дозволяє поліції заходити до помешкань підозрюваних нелегальних мігрантів, які проігнорували наказ покинути країну.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Раніше законопроєкт викликав рішучий опір з боку правозахисних організацій та юристів, які стверджували, що надання поліції права заходити до приватних помешкань з метою забезпечення дотримання міграційного законодавства може поставити під загрозу конституційні права та закони про захист приватного життя.

А ввечері, 4 листопада, близько 3 тисяч людей утворили живий ланцюг навколо Палацу правосуддя в Брюсселі на знак протесту проти цього законопроєкту.

Втім, вранці близько 05:00 ранку парламент країни остаточно ухвалив закон після тривалих дебатів, що тривали всю ніч.

Обшуки будуть обмежені помешканнями осіб, яким було відмовлено у наданні притулку в Бельгії, які проігнорували накази про виїзд і яких вважають загрозою для громадської безпеки.

Обшуки в помешканнях повинні бути санкціоновані слідчим суддею і можуть проводитися лише з 05:00 до 09:00 ранку за присутності співробітників міграційної служби.

Нагадаємо, Рада ЄС 1 жовтня схвалила нові правила Євросоюзу, що забезпечують більш ефективне повернення осіб, які не мають законного права на перебування в ЄС.

Раніше Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС.