Сибіга з главою МЗС Румунії домовилися скликати комісію щодо прав нацменшин в Україні

У Бухаресті 5 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з главою МЗС Румунії Даном Нікулеску, зокрема про переговори щодо вступу до Європейського Союзу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву Сибіги в Х.

У контексті вступу України до ЄС, глави МЗС обох країн обговорили забезпечення прав румунської нацменшини в Україні та домовилися скликати відповідну комісію з цього питання.

"Ми говорили про забезпечення прав осіб, що належать до наших національних меншин, відповідно до високих європейських стандартів. Ми домовилися скликати відповідну міждержавну комісію якомога швидше. Я підкреслив важливість відкриття двох решта кластерів переговорів ЄС для України до кінця року та подякував Румунії за підтримку нашого вступу до ЄС", – написав Андрій Сибіга.

Також міністри обговорили посилення тиску на агресора, зміцнення оборони та стійкості України, та розблокування свободи судноплавства в Чорному морі.

"Ми маємо спільний інтерес у практичних проєктах для зміцнення енергетичної безпеки, покращення прикордонної сполучуваності та нарощування транспортних і транзитних потужностей", – зазначив міністр закордонних справ України.

Раніше віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов повідомляв, що наразі немає свідчень, що якась країна ЄС, у тому числі Угорщина, має претензії до України щодо останніх двох кластерів у переговорах про вступ, які не стосуються самих переговорних глав. У тому числі – щодо забезпечення прав нацменшин.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини: вступ України до ЄС до 2030 року є нереалістичним.