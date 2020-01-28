Угорський єврокомісар нагадав, що Україна має змінити ще й мовний закон

Комісар ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї нагадав, що Україна повинна виконати рекомендації Венеціанської комісії та внести зміни до закону про захист державної мови.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив у вівторок ввечері на пресконференції в Брюсселі, яка відбулась за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС.

"Ми також погодились з необхідністю забезпечити повагу прав, які вже здійснюють особи, що належать до національних меншин", - сказав Варгеї.

"У цьому контексті ми відзначили кроки України для імплементації рекомендацій Венеційської комісії і підкреслили потребу повністю імплементувати ці рекомендації", - додав єврокомісар.

Нагадаємо, торік у грудні Венеціанська комісія Ради Європи оприлюднила висновки щодо українського закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", у яких заявила, що він не витримує балансу між захистом української мови та гарантуванням прав мов меншин.

Захищаючи та підтримуючи окремі положення чинного закону, Венеціанська комісія рекомендувала переглянути норми, які запроваджують відмінність у правах трьох груп мов, відмінних від української – мов корінних народів, офіційних мов ЄС та інших мов.

Також ВК рекомендувала переглянути норми, які встановлюють відповідальність за порушення закону – приміром, щодо "викривлення державної мови у офіційних документах", та розширити використання мов меншин у окремих держаних функціях – приміром, у роботі екстрених служб.

Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова заявила, що Україна втілить частину рекомендацій "Венеціанки" щодо мовного закону. Вона додала, що нині готується закон про нацменшини, де "всі побажання будуть прийняті до розгляду".