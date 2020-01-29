Європарламент проведе голосування за угоду про Brexit

Європейський парламент 29 січня проведе голосування за угоду про вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Для затвердження угоди необхідна проста більшість голосів євро депутатів. Документ вже був схвалений профільний комітет Європарламенту.

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Потім Рада ЄС завершить процес ратифікації, проголосувавши кваліфікованою більшістю голосів. Це голосування відбудеться 30 січня.

Британія вже завершила процес ратифікації зі свого боку. Документ минулого тижня був затверджений обома палатами парламенту, а також підписаний королевою та прем’єр-міністром. Крім того, договір вже підписали президент Європейської ради і президентка Єврокомісії.

Велика Британія вийде з ЄС опівночі 31 січня 2020 року.

Очікується, що переговори щодо відносин Великої Британії з ЄС після Brexit почнуться на початку березня.