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Европарламент проведет голосования за соглашение о Brexit

Среда, 29 января 2020, 07:43

Европейский парламент 29 января проведет голосование за соглашений о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Для утверждения соглашения необходимо простое большинство голосов евродепутатов. Документ уже был одобрен профильным комитетом Европарламента.

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Затем Совет ЕС завершит процесс ратификации, проголосовав квалифицированным большинством голосов. Это голосование состоится 30 января.

Великобритания уже завершила процесс ратификации со своей стороны. Документ на прошлой неделе был утвержден обеими палатами парламента, а также подписан королевой и премьер-министром. Кроме того, договор уже подписали президент Европейского совета и президентк Еврокомиссии.

Великобритания выйдет из ЕС в полночь 31 января 2020 года.

Ожидается, что переговоры об отношениях Великобритании с ЕС после Brexit начнутся в начале марта.

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