ЕС активировал механизм гражданской защиты для возвращения граждан из Китая

Евросоюз активировал механизм гражданской защиты после того, как Франция обратилась с просьбой об оказании помощи в возвращении своих граждан из Китая из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Франция, в частности, попросила о предоставлении консульской поддержки гражданам ЕС в китайском городе Ухань, который является эпицентром вспышки заболевания.

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"Через наш Механизм гражданской защиты ЕС будут мобилизованы два самолета для репатриации граждан ЕС из района Ухань в Европу. Наш Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации работает круглосуточно и находится в постоянном контакте с государствами-членами, представительствами ЕС в регионе и посольством Китая в Брюсселе. Дальнейшая поддержка ЕС может быть мобилизована по запросу", - сказал комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

ЕС будет совместно финансировать транспортные расходы. Первый самолет должен вылететь из Франции завтра утром, а второй - позже на этой неделе. Граждане ЕС, которые находятся в регионе и хотят покинуть его, могут подать запрос независимо от их национальности.

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Начальные цифры показывают, что около 250 французских граждан будут перевезены на первом самолете и более 100 граждан ЕС из других стран – на втором.

В Еврокомиссии отметили, что на этом этапе только граждане без симптомов заболевания имеют право вернуться в Европу.