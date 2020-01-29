У Німеччині підтвердили ще три випадки коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Німеччини підтвердило ще три випадки нового штаму коронавірусу в Баварії, в результаті чого загальне число пацієнтів в Німеччині зросло до чотирьох.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Три нових пацієнтів були "пов'язані" з першим підтвердженим в Німеччині хворим, про якого стало відомо в понеділок.

Першим захворів 33-річний чоловік, який заразився під час робочого семінару від громадянки Китаю, яка прилетіла у відрядження в офіс компанії Webasto тиждень тому.

"Загалом близько 40 співробітників були в контакті з цією жінкою. Постраждалі будуть перевірені в середу в якості запобіжного заходу ", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я.

За словами представника МОЗ, жінка, яка передала вірус, родом із Шанхая, і симптоми у неї почалися тільки після повернення додому з Німеччини минулого четверга.

Перед діловою поїздкою жінки в Баварію вона зустрілася зі своїми батьками, які приїхали з міста Ухань, епіцентру спалаху вірусу.

За словами чиновників, перший пацієнт перебуває в "хорошому стані", і вони запевняють, що ризик зараження людей в Баварії залишається низьким. Ще три пацієнти ізольовані для лікування в лікарні в Мюнхені.

Баварський випадок є першим відомим прикладом поширення за межами Китаю інфекції між людьми, які не мають тісних зв'язків.