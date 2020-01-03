Иран обещает США сокрушительную месть за убийство ведущего командующего

Иран отомстит за убийство генерал-майора Кассема Сулеймани, топ-командующего элитными силами "Кудс".

Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное информационное агентство IRNA.

"За несправедливое убийство Сулеймани будет осуществлена ​​сокрушительная месть. Мы отомстим всем, кто был причастен к его убийству", - сказал Хатами.

В Иране заявили, что Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис 3 января погибли во время обстрела из американских вертолетов их автомобиля в аэропорту Багдада.

В США отметили, что удар был направлен на сдерживание планов Ирана относительно будущих нападений на американских военных на Ближнем Востоке, которые якобы разрабатывал Сулеймани.