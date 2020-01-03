Иран обещает США сокрушительную месть за убийство ведущего командующего
Пятница, 3 января 2020, 09:13
Иран отомстит за убийство генерал-майора Кассема Сулеймани, топ-командующего элитными силами "Кудс".
Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное информационное агентство IRNA.
"За несправедливое убийство Сулеймани будет осуществлена сокрушительная месть. Мы отомстим всем, кто был причастен к его убийству", - сказал Хатами.
В Иране заявили, что Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис 3 января погибли во время обстрела из американских вертолетов их автомобиля в аэропорту Багдада.
В США отметили, что удар был направлен на сдерживание планов Ирана относительно будущих нападений на американских военных на Ближнем Востоке, которые якобы разрабатывал Сулеймани.
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