Посольство Чорногорії в Сербії обстріляли піротехнікою через закон про віросповідання

Сотні фанатів клубу "Црвена звезда" ввечері 2 січня протестували під посольством Чорногорії в Белграді, у ході чого обстріляли чорногорський прапор феєрверками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vijesti.

Прапор не горів, хоча у нього влучали кілька разів. Посольство Чорногорії оголосило, що замінило прапор, частини якого були спалені.

Після баскетбольного матчу, на якому "Црвена звезда" обіграла "Баварію" (Мюнхен) колона фанатів прошла ходою вулицями сербської столиці до посольства, протестуючи проти чорногорського законопроєкту про релігійну власність.

Вони запросили інші групи вболівальників приєднатися до них та зібратися на новий протест 17 січня.

Протестувальники скандували образи на адресу президента Чорногорії Міло Джукановіча та кричали: "Чорногорія та Сербія - одна родина".

Поліцейські в цивільному одязі спостерігали за ситуацією на місці події.

Репортер РТС повідомив, що люди перед посольством намагалися збити чорногорський прапор феєрверками та піротехнікою, але не вдалося.

У кількох містах Чорногорії також відбулися протести через прийняття суперечливого Закону про свободу віросповідання та права релігійних громад, який розкритикували Сербська православна церква та Росія.

Парламент Чорногорії у п’ятницю схвалив законодавство на тлі протестів просербських опозиційних депутатів, які намагалися запобігти голосуванню, спричинивши сутички в асамблеї.

Читайте детальніше у статті "Балканський варіант "русского міра": що стоїть за церковними протестами у Чорногорії"