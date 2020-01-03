Посольство Черногории в Сербии обстреляли пиротехникой из-за закона о вероисповедании

Сотни фанатов клуба "Црвена звезда" вечером 2 января протестовали под посольством Черногории в Белграде, в ходе чего обстреляли черногорский флаг фейерверками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.

Флаг не горел, хотя в него попадали несколько раз. Посольство Черногории объявило, что заменило флаг, части которого были сожжены.

После баскетбольного матча, на котором "Црвена звезда" обыграла "Баварию" (Мюнхен) колонна фанатов прошла шествием по улицам сербской столицы к посольству, протестуя против черногорского законопроекта о религиозной собственности.

Они пригласили другие группы болельщиков присоединиться к ним и собраться на новый протест 17 января.

Протестующие скандировали оскорбления в адрес президента Черногории Мило Джукановича и кричали: "Черногория и Сербия - одна семья".

Полицейские в штатском наблюдали за ситуацией на месте происшествия.

Репортер РТС сообщил, что люди перед посольством пытались сбить черногорский флаг фейерверками и пиротехникой, но не удалось.

В нескольких городах Черногории также прошли протесты из-за принятия противоречивого Закона о свободе вероисповедания и праве религиозных общин, который раскритиковали Сербская православная церковь и Россия.

Парламент Черногории в пятницу одобрил законодательство на фоне протестов просербских оппозиционных депутатов, пытавшихся предотвратить голосование, вызвав столкновения в ассамблее.

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