Бельгійський суд призупинив європейський ордер на арешт екслідера Каталонії
Бельгійське правосуддя вирішило призупинити виданий Іспанією європейський ордер на арешт щодо колишнього глави женералітату Каталонії Карлеса Пучдемона, а також його соратника та колишнього міністра Тоні Коміна.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eldiario.es.
Суддя, який повинен був вирішити, чи видавати політиків Іспанії, вважає, що після постанови Суду ЄС Пучдемон і Комін користуються імунітетом, наданим їм як членам Європейського парламенту.
Пучдемон відреагував на це рішення у своєму Twitter.
"Бельгійське правосуддя визнає наш з Тоні Коміном імунітет і вирішує призупинити ордер на арешт. Та зараз ми чекаємо звільнення Оріола Жункераса (колишнього віцепрезидента Каталонії - Ред.), який має такий же імунітет, як і ми. Іспанія повинна діяти так, як це зробила Бельгія, та поважати закон", - написав він.
Нагадаємо, Суд ЄС постановив, що ув’язнений колишній віцепрезидент Каталонії Оріол Жункерас мав депутатський імунітет з часу оголошення про його обрання євродепутатом.
Після цього Пучдемон і Комін отримали тимчасову акредитацію у Європарламенті як обрані євродепутати.