Каталонские сепаратисты согласились на утверждение Санчеса премьером Испании

Партия "Республиканская левые Каталонии" (ERC), которая выступает за независимость региона от Испании, заявила в четверг, что воздержится при голосовании за новое правительство, что позволит лидеру социалистов Педро Санчесу остаться на посту премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Испания прожила без надлежащего правительства большую часть 2019 года после двух досрочных выборов. Санчес требует, чтобы 13 депутатов ERC крайней мере воздержались от голосования, которое состоится между 4 и 7 января, чтобы обеспечить себе утверждение в должности.

ERC заявила, что приняла свое решение после того, как социалисты согласились на открытый диалог по отделению Каталонии. Старший член ERC Пере Арагонес заявил, что обе стороны проведут переговоры по "разблокированию политического конфликта относительно будущего Каталонии и создания основы для его урегулирования".

Читайте также Бельгийский суд приостановил европейский ордер на арест экс-лидера Каталонии

"Это сложный, сложный путь. Мы считаем, что его стоит пройти", - заявил журналистам Арагонес, который выполняет функции вице-президента Каталонии.

Санчес и его социалисты завоевали 155 мест на последних выборах в ноябре, что не дает большинства в 350-местном парламенте Испании.

Социалисты согласились создать коалицию с левой партией Podemos, но все равно нуждаются в поддержке нескольких меньших региональных партий, в частности ERC.

Испанские законы позволяют формировать правительство меньшинства, если оно получит больше голосов "за", чем "против", в нижней палате парламента страны. Воздержание со стороны ERC фактически обеспечивает именно такой сценарий.