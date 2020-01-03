Чорногорія викликала посла Сербії через напад на посольство у Белграді

До МЗС Чорногорії викликали посла Сербії Владіміра Божовича у відповідь на напад на чорногорське посольство у Белграді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

Генеральний секретар міністерства Міодраг Канкарас висловив протест з боку МЗС Чорногорії, рішучим чином засудивши неодноразові спроби обстрілу чорногірського прапора і нападу на посольські приміщення за відсутності реакції з боку державних посадових осіб Сербії.

Він підкреслив очікування того, що офіційний Белград негайно відреагує у відповідності з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини з метою забезпечення недоторканності приміщень посольства Чорногорії в Республіці Сербія, а також недоторканності державних символів Чорногорії.

Канкарас заявив, що неконтрольовані акції протесту перед будівлею посольства Чорногорії в Белграді, нецивілізована поведінка учасників акції протесту і спроба підпалити державний прапор Чорногорії суперечать принципам добросусідства між двома державами.

За даними МЗС, посол Божович засудив спробу підпалу прапора як недоречний акт, підкресливши, що цей інцидент жодним чином не відображає офіційну позицію ні держави Сербія, ні її громадян.

"Республіка Сербія засуджує обстріл і спробу спалити чорногорський прапор, про що Міністерство закордонних справ офіційно оголосить сьогодні", - сказав Божович.

"Посол Божович, дотримуючись вказівки Міністерства закордонних справ Республіки Сербія, відмовився прийняти ноту протесту", - йдеться в повідомленні МЗС Чорногорії.

Як повідомлялося, сотні фанатів клубу "Црвена звезда" ввечері 2 січня протестували під посольством Чорногорії в Белграді, у ході чого обстріляли чорногорський прапор феєрверками.