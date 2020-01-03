Черногория вызвала посла Сербии из-за нападения на посольство в Белграде

В МИД вызвали посла Черногории Сербии Владимира Божовича в ответ на нападение на черногорское посольство в Белграде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Генеральный секретарь министерства Миодраг Канкарас выразил протест со стороны МИД Черногории, решительным образом осудив неоднократные попытки обстрела черногорского флага и нападения на посольские помещения при отсутствии реакции со стороны государственных должностных лиц Сербии.

Он подчеркнул ожидания того, что официальный Белград немедленно отреагирует в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях с целью обеспечения неприкосновенности помещений посольства Черногории в Республике Сербия, а также неприкосновенности государственных символов Черногории.

Канкарас заявил, что неконтролируемые акции протеста перед зданием посольства Черногории в Белграде, нецивилизованный поведение участников акции протеста и попытка поджечь государственный флаг Черногории противоречат принципам добрососедства между двумя государствами.

По данным МИД, посол Божович осудил попытку поджога флага как неуместный акт, подчеркнув, что этот инцидент никоим образом не отражает официальную позицию ни государства Сербия, ни ее граждан.

"Республика Сербия осуждает обстрел и попытку сжечь черногорский флаг, о чем Министерство иностранных дел официально объявит сегодня", - сказал Божович.

"Посол Божович, соблюдая указания Министерства иностранных дел Республики Сербия, отказался принять ноту протеста", - говорится в сообщении МИД Черногории.

Как сообщалось, сотни фанатов клуба "Црвена звезда" вечером 2 января протестовали под посольством Черногории в Белграде, в ходе чего обстреляли черногорский флаг фейерверками.