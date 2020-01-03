Поблизу Парижа чоловік поранив ножем перехожих, поліція його застрелила
П'ятниця, 3 січня 2020, 16:23
Чоловік, озброєний ножем, напав на перехожих у передмісті Парижа Вільжуїф.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Нападник був "нейтралізований" співробітниками поліції, які неодноразово застосували свою зброю, повідомили в префектурі поліції.
За даними джерел видання, в результаті нападу ножові поранення отримали двоє перехожих. Окремі ЗМІ повідомляють про щонайменше одного загиблого в результаті нападу.
Повідомляєтеся, що стан їх важкий.
Додаткових даних про напад і особу нападника поки не наводиться.
Повідомляється, що на місце події мають прибути глава МВС Крістоф Кастанер та державний секретар Лоран Нуньєз.
Рух транспорту в районі місця нападу перекрили.
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