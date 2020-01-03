Вблизи Парижа мужчина ранил ножом прохожих, полиция его застрелила
Пятница, 3 января 2020, 16:23
Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в пригороде Парижа Вильжуиф.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
Нападающий был "нейтрализован" сотрудниками полиции, которые неоднократно применили оружие, сообщили в префектуре полиции.
По данным источников издания, в результате нападения ножевые ранения получили двое прохожих.
Сообщаетесь, что состояние их тяжелое.
Дополнительных данных о нападении и личности нападавшего пока не приводится.
Сообщается, что на место происшествия должны прибыть глава МВД Кристоф Кастанер и государственный секретарь Лоран Нуньез.
Движение транспорта в районе места нападения перекрыли.
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