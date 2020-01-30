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Бундестаг позбавив лідера ультраправих депутатського імунітету

Четвер, 30 січня 2020, 13:58

Бундестаг позбавив депутатського імунітету лідера фракції ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Александра Гауланда.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

На пленарному засіданні Бундестаг вирішив задовольнити заяву прокуратури Франкфурта-на-Майні "про затвердження виконання судових рішень щодо обшуку та арешту".

У четвер представники податкової служби та поліції обшукали об’єкти нерухомості Гауланда у Франкфурті-на-Майні та Потсдамі. Лідера ультраправих звинувачують в ухиленні від сплати податків.

Про розслідування щодо Гауланда було відомо вже в березні 2019 року. Тоді йшлося про податкові махінації, пов’язані з дружиною Гауланда.

Представник парламентської групи AfD Крістіан Лют заявив у Twitter про "чистий адміністративний акт". "Прокурор повинен розглянути, чи відповідає це розслідування обставинам", – додав він.

Депутати парламенту можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за підозру у злочині лише за згодою парламенту. Відповідно до Конституції, вони користуються імунітетом. На прохання прокурора імунітет може бути знятий парламентом.

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Німеччина
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