Бундестаг лишил лидера ультраправых депутатского иммунитета

Бундестаг лишил депутатского иммунитета лидера фракции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Александра Гауланда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

На пленарном заседании Бундестаг решил удовлетворить заявление прокуратуры Франкфурта-на-Майне "Об утверждении исполнения судебных решений по обыску и аресту".

В четверг представители налоговой службы и полиции обыскали объекты недвижимости Гауланда во Франкфурте-на-Майне и Потсдаме. Лидера ультраправых обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

О расследовании в отношении Гауланда было известно уже в марте 2019 года. Тогда речь шла о налоговых махинациях, связанных с женой Гауланда.

Представитель парламентской группы AfD Кристиан Лют заявил в Twitter о "чисто административном акте". "Прокурор должен рассмотреть, соответствует ли это расследование обстоятельствам", - добавил он.

Депутаты парламента могут быть привлечены к уголовной ответственности по подозрению в преступлении только с согласия парламента. Согласно Конституции, они пользуются иммунитетом. По просьбе прокурора иммунитет может быть снят парламентом.