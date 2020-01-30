Проти словацького депутата відкрили справу за фото із серпом і молотом

Проти депутата словацького парламенту Любоша Блахи (Smer-SD) відкрили кримінальну справу за фото із серпом і молотом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.sk.

Блаху підозрюють у здійсненні двох злочинів: розповсюдженні екстремістського матеріалу та вияві симпатії до руху, спрямованого на придушення основних прав і свобод людини. Справу веде Національне кримінальне агентство.

Любош Блаха у грудні похвалився фотографією з червоною зіркою, на якій були зображені серп і молот. Він повідомив, що має на це право за рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

"ЄСПЛ давно постановив у справі угорського депутата Вайная, що використання так званих комуністичних символів, таких як червона зірка, не можуть бути автоматично охарактеризовані як екстремістські, оскільки ці символи неоднозначні, тому вони мають численні тлумачення", - сказав Блаха.

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Він додав, що символ зазвичай використовується комуністичними партіями, а також послався на герб Австрії (одноголовий орел, увінчаний баштовою короною, тримає в лапах серп і молот).

Блаха вважає поведінку слідчого втручанням у свободу слова та виборчу кампанію.

На скандальному фото Блаха стоїть з піднятим кулаком поруч із головою Smer-SD, експрем'єром Робертом Фіцо. Це нібито був подарунок Фіцо на день народження Блахи.

Нагадаємо, Роберт Фіцо був прем’єр-міністром Словаччини до березня 2018 року й пішов з посади після масштабних протестів у країні, викликаних вбивством журналіста Яна Куцяка.