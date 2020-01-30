Против словацкого депутата завели дело за фото с серпом и молотом

Против депутата словацкого парламента Любоша Блахи (Smer-SD) возбудили уголовное дело за фото с серпом и молотом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.sk.

Блаха подозревается в совершении двух преступлений: распространении экстремистского материала и проявлении симпатии к движению, направленному на подавление основных прав и свобод человека. Дело ведет Национальное уголовное агентство.

Любош Блаха в декабре похвастался фотографией с красной звездой, на которой были изображены серп и молот. Он сообщил, что имеет на это право по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"ЕСПЧ давно постановил по делу венгерского депутата Вайная, что использование так называемых коммунистических символов, таких как красная звезда, не может быть автоматически охарактеризовано как экстремистское, поскольку эти символы неоднозначны, имея многочисленные толкования", - сказал Блаха.

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Он добавил, что символ обычно используется коммунистическими партиями, а также сослался на герб Австрии (одноглавый орел, увенчанный башенной короной, держащий в лапах серп и молот).

Блаха считает поведение следователя вмешательством в свободу слова и избирательную кампанию.

На скандальном фото Блаха стоит с поднятым кулаком рядом с лидером Smer-SD, экс-премьером Робертом Фицо. Это якобы был подарок Фицо на день рождения Блахи.

Напомним, Роберт Фицо был премьер-министром Словакии до марта 2018 года и ушел с должности после масштабных протестов в стране, вызванных убийством журналиста Яна Куцяка.