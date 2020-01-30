ЄС думає створити єдиний ринок даних на противагу США і Китаю

Європейський союз хоче створити єдиний ринок даних, націлений на боротьбу з домінуванням таких технологічних гігантів, як Facebook, Google і Amazon.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у пропозиціях Єврокомісії, з якими ознайомилося агентство Reuters.

Ці пропозиції покликані приборкати великі онлайн-платформи, зокрема зі США, які володіють великим масивом даних. Також ЄС хоче краще конкурувати з китайськими конкурентами.

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"Сьогодні невелика кількість великих технологічних компаній зберігає значну частину світових даних. Це головна слабкість аби бізнес, заснований на даних, виникав, зростав та був інновативним, зокрема, в Європі. Але попереду - величезні можливості", - йдеться в документі Єврокомісії.

25-сторінковий документ, метою якого є створення "єдиного європейського простору даних, справжнього єдиного ринку даних", підкреслює терміновість майбутнього завдання.

"Такі конкуренти, як Китай та США, швидко впроваджують інновації та розробляють свої концепції доступу та використання даних по всьому світу", - сказано в повідомленні.

Заходи з досягнення цієї мети включають ряд нових правил, що стосуються транскордонного використання даних, функціональної сумісності даних і стандартів, пов'язаних з виробництвом, зміною клімату, автомобільною промисловістю, охороною здоров'я, фінансовими послугами, сільським господарством і енергетикою.

Інші правила в найближчі місяці повинні відкрити для вільного використання більше загальнодоступних даних про геопростір, довкілля, метеорологію, статистику і дані компаній по всьому блоку.

Документ також пропонує відмовитись від правил конкуренції, які перешкоджають обміну даними, і, можливо, ввести правила, які б не допустили одностороннє нав'язування великими онлайн-платформами умов для доступу до даних і їх використання.