ЕС думает создать единый рынок данных в противовес США и Китая

Европейский Союз хочет создать единый рынок данных, нацеленный на борьбу с доминированием таких технологических гигантов, как Facebook, Google и Amazon.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в предложениях Еврокомиссии, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Эти предложения призваны обуздать крупные онлайн-платформы, в том числе из США, которые обладают большим массивом данных. Также ЕС хочет лучше конкурировать с китайскими конкурентами.

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"Сегодня небольшое количество крупных технологических компаний сохраняет значительную часть мировых данных. Это главная слабость, чтобы бизнес, основанный на данных, возникал, рос и был инновационным, в частности, в Европе. Но впереди - огромные возможности", - говорится в документе Еврокомиссии.

25-страничный документ, целью которого является создание "единого европейского пространства данных, настоящего единого рынка данных", подчеркивает срочность предстоящей задачи.

"Такие конкуренты, как Китай и США, быстро внедряют инновации и разрабатывают свои концепции доступа и использования данных по всему миру", - говорится в сообщении.

Меры по достижению этой цели включают ряд новых правил, касающихся трансграничного использования данных, функциональной совместимости данных и стандартов, связанных с производством, изменением климата, автомобильной промышленностью, здравоохранением, финансовыми услугами, сельским хозяйством и энергетикой.

Другие правила в ближайшие месяцы должны открыть для свободного использования больше общедоступных данных о геопространстве, окружающей среде, метеорологии, статистике и данных компаний по всему блоку.

Документ также предлагает отказаться от правил конкуренции, которые препятствуют обмену данными, и, возможно, ввести правила, которые бы не допустили одностороннего навязывания крупными онлайн-платформами условий для доступа к данным и их использования.