На борту затриманого в Італії круїзного лайнера не виявили захворювання на коронавірус

Попередні результати аналізів пасажирів затриманого в італійському порту Чивітавекк'я круїзного лайнера не підтвердили захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Двоє туристів, дружина і чоловік, китайці з Гонконгу, знаходяться в одиночній медичній каюті на борту судна Costa Cruises.

Висока температура і "легкі симптоми грипу" є тільки у жінки, у її партнера жодних симптомів, але його також ізолювали в якості запобіжного заходу.

Однак для повного виключення зараження коронавірусом, наголосили медики, необхідно дочекатися результатів аналізів, які були відправлені в римську лікарню Спалланцані і повинні прибути в другій половині дня.

Наразі близько 6 тисячам пасажирам лайнера не дозволяється покидати борт судна.

Подружжя прибуло в аеропорт Мілана 25 січня, після чого вони піднялися на судно кілька днів тому в Савоні. Круїзний лайнер до цього робив зупинки в Марселі, Барселоні і Пальмі-де-Майорці.