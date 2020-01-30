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На борту задержанного в Италии круизного лайнера не обнаружили коронавирус

Четверг, 30 января 2020, 17:43

Предварительные результаты анализов пассажиров задержанного в итальянском порту Чивитавеккья круизного лайнера не подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Двое туристов, жена и муж, китайцы из Гонконга, находятся в одиночной медицинской каюте на борту судна Costa Cruises.

Высокая температура и "легкие симптомы гриппа" есть только у женщины, у ее партнера никаких симптомов, но его также изолировали в качестве меры предосторожности.

Однако для полного исключения заражения коронавирусом, отметили медики, необходимо дождаться результатов анализов, которые были отправлены в римскую больницу Спалланцани и должны прибыть во второй половине дня.

Сейчас около 6 тысячам пассажирам лайнера не разрешается покидать борт судна.

Супруги прибыли в аэропорт Милана 25 января, после чего они поднялись на судно несколько дней назад в Савоне. Круизный лайнер до этого делал остановки в Марселе, Барселоне и Пальме-де-Майорке.

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