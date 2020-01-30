Ірак відновив антитерористичні операції спільно з коаліцією на чолі з США

У четвер іракські військові заявили, що відновлюють операції проти терористичної "Ісламської держави", які вони проводили спільно з міжнародною коаліцією на чолі зі США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Проведення антитерористичних операцій було зупинене після вбивства за наказом Дональда Трампа іранського генерала Касема Сулеймані і атак Ірану на військові бази, де розміщували свої сили США.

Читайте також Посольство США в Іраку обстріляли ракетами - CNN

"Щоб використати час, який залишився у міжнародної коаліції до встановлення нових відносин... було вирішено провести спільні дії, які дозволять нашим силам боротися з "Ісламською державою", - сказано у заяві військових.

Нагадаємо, НАТО призупинив свою навчальну місію в Іраку після того, як американський ракетний удар в аеропорту Багдада вбив генерала Сулеймані. Уряд Іраку опісля зажадав, щоб іноземні війська покинули його територію.

Президент Іраку зустрівся з президентом США Дональдом Трампом 22 січня в Давосі та, за його словами, обговорив питання скорочення іноземних військ в країні.

Прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді попросив Вашингтон підготуватися до виведення військ США відповідно до рішення парламенту Іраку, але адміністрація Трампа відхилила це прохання.

Пізніше Вашингтон заявив, що розглядає можливе розширення місії НАТО в Іраку.