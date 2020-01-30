Ирак возобновил антитеррористические операции совместно с коалицией во главе с США

В четверг иракские военные заявили, что возобновляют операции против террористического "Исламского государства", которые они проводили совместно с международной коалицией во главе с США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Проведение антитеррористических операций было остановлено после убийства по приказу Дональда Трампа иранского генерала Кассема Сулеймани и атак Ирана на военные базы, где размещали свои силы США.

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"Чтобы использовать время, оставшееся у международной коалиции до установления новых отношений... было решено провести совместные действия, которые позволят нашим силам бороться с "Исламским государством", - говорится в заявлении военных.

Напомним, НАТО приостановил свою учебную миссию в Ираке после того, как американский ракетный удар в аэропорту Багдада убил генерала Сулеймани. Правительство Ирака после потребовало, чтобы иностранные войска покинули его территорию.

Президент Ирака встретился с президентом США Дональдом Трампом 22 января в Давосе и, по его словам, обсудил вопросы сокращения иностранных войск в стране.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди попросил Вашингтон подготовиться к выводу войск США в соответствии с решением парламента Ирака, но администрация Трампа отклонила эту просьбу.

Позже Вашингтон заявил, что рассматривает возможное расширение миссии НАТО в Ираке.