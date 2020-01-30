У Латвії хочуть запровадити кримінальну відповідальність за фальшиві новини

У Латвії кілька депутатів коаліції подали до парламенту поправки до кримінального закону, що передбачають кримінальну відповідальність за поширення фальшивих новин в корисливих цілях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Поправки розробив депутат нової Консервативної партії Улдіс Будрікіс, реагуючи на обурення суспільства бізнесом власників клікбейт-порталів і недавню "качку" про поширення коронавірусу в Латвії.

Будрікіс пояснив, що в Латвії і як і раніше зростає популярність клікбейт-порталів, які заробляють на автоматизованій рекламі. Через це все частіше в латвійському інформаційному полі з'являються брехливі новини і спотворена інформація, мета якої - сіяти паніку і тривогу.

Згідно з опитуванням жителів, проведеним в 2018 році, 32% людей вірить інформації, опублікованій в соціальних мережах, а 22% діляться інформацією, не перевіривши її правдоподібність.