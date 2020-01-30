В Латвии хотят ввести уголовную ответственность за ложные новости

В Латвии несколько депутатов коалиции подали в парламент поправки к уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за распространение фальшивых новостей в корыстных целях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Поправки разработал депутат новой Консервативной партии Улдис Будрикис, реагируя на возмущение общества бизнесом владельцев кликбейт-порталов и недавнюю "утку" о распространении коронавирус в Латвии.

Будрикис пояснил, что в Латвии по-прежнему растет популярность кликбейт-порталов, которые зарабатывают на автоматизированной рекламе. Поэтому все чаще в латвийском информационном поле появляются лживые новости и искаженная информация, цель которой - сеять панику и тревогу.

Согласно опросу жителей, проведенному в 2018 году, 32% людей верят информации, опубликованной в социальных сетях, а 22% делятся информацией, не проверив ее правдоподобность.