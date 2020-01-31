Британия не планирует изменений в визовом режиме для граждан Украины после Brexit

Великобритания не планирует никаких изменений в визовом режиме для граждан Украины после выхода из состава Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"Вопрос безвиза - не политический вопрос, это вопрос безопасности границ. А безопасность границ - это причина, почему Великобритания не принимала участия в Шенгенском соглашении, и эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из ЕС, визовый режим для украинцев продолжится. То есть не будет никаких изменений: если вы будете ехать в Британию из Украины, вам нужно будет получать визу ", - сказала Симмонс.

Симмонс также заявила, что в ближайшее время в Украине не появится британский визовый центр, и решение о предоставлении виз будет принимать региональный визовый центр в Варшаве.

"Но когда я посмотрела на статистику, 98% виз были получены вовремя. Большинство заявок на визы проходят очень легко, без проблем, и мы будем говорить с визовым центром Британии, чтобы люди также получали визы вовремя", - добавила она.

Как известно, безвизовый въезд британцев в Украину был введен еще в 2005 году. Но эта норма перестанет действовать с 1 февраля, когда Великобритания выйдет из ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленским подписал указ о введении безвизового режима въезда в Украину для граждан Великобритании на один год.

Украина стремится получить от Британии план действий по визовой либерализации наподобие того, который мы имели с ЕС.

Читайте подробнее в статье "Безвиз после Brexit: почему Украина возобновит безвизовый режим для Британии только на год".